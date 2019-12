Divers

Imaginez votre salon et chambres sans aucune étagère parasitant votre harmonie d'énergie environnementale, d'un lieu de manière à favoriser votre santé, bien-être et prospérité.Juste le minimum, une table, quelques chaises, un canapé avec une TV et une tablette, et rien de plus. Pareil pour votre chambre, juste un lit et une penderie.L'agencement viserait à améliorer les flux visibles et invisibles pour obtenir un équilibre des forces et une circulation de l'énergie optimale, et tout ça grâce au dématérialisé.Imaginez tout vos films, BD, jeux vidéo, musique sur le cloud, l'humanité se libérerait enfin des chaînes du matérialisme...En cadeau quelques vidéos pour vous relaxer