Bon après quelques heures de jeu, et vu les commentaires sans arguments de certains, je vais donner mon avis sur le début du jeu.



+Graphiquement joli (contrairement à ce que disent la plupart de ceux qui n'ont pas joués au jeu)

+l'ambiance posé de shenmue est toujours là

+Le système rpg sympa pour le moment

+les combats restent pas mal, avec une difficulté assez bien géré (quand on a l'endurance à fond)

+Ca faisait longtemps que j'avais pas vu un jeu open world avec les pnj qui ont un planning et qui font vivre le village (contrairement aux open world modernes où les pnj sont en mode aléatoire sans aucun sens pour faire genre y'a de la vie ->mais non t'es juste un pnj sans IA avec un script totalement random)

-Tous les pnj ont des réponses différentes sur le même sujet, ce qui les rend bien plus vivant que la plupart des pnj. Ca change quand même des réponses copiés collés de la plupart des jeux.



-Le character design en total roue libre. Certains persos sont en mode BD, d'autres en mode réaliste, des gamins ont des têtes aussi grosses que les adultes. C'est vraiment la foire à n'importe quoi. Autant certaines personnes sont bien finis, autant certaines ont un design WTF.

-Mélanger la jauge de vie avec la jauge d'endurance, quelle idée à la con. On traverse le village, on a deja plus d'endurance, on fait un combat avec 1/3 de notre vie, on se fait défoncer par un ennemi. Et le perso passe son temps à dire qu'il a faim alors qu'il est levé depuis 1h in game. Franchement ridicule. Et ca casse le rythme du jeu, parce que tu dois couper du bois pour avoir de l'argent, pour pouvoir acheter de la bouffe à un prix abusif, tout ca pour pouvoir faire des choses dans la même journée.

-On peut pas accélérer les dialogues, sauf quand on les a déjà écouté comme les demande de combat.

-La version anglaise ignoble, un voice acting tellement vide et décharné.

-Euh après une fin pareille dans shenmue 2, tu démarres le jeu devant le même endroit, en espérant débloquer quelque chose de fou derrière les 2 grosses portes, mais non, shenhua raconte une prophétie et ils se barrent. Le climax de shenmue 2 totalement violé de son essence.

-C'est quand même assez spécial niveau impact dans les combats

-Les QTE de combat incompréhensibles et pas du tout expliqué

-Les animations rigides





En conclusion, je dirai que le jeu est fait pour ceux qui voulaient retrouver la même essence que les deux premiers. C'est un jeu à ambiance posé, avec un côté enquête, des combats pas trop mal et une évolution RPG à voir sur le long terme.

Il est évident qu'il faut noter son côté old school vu que la mécanique n'a pas évolué en 10 ans, mais on est quand même sur quelque chose de bien plus travaillé et personnel que la plupart des open world génériques, certes plus accessibles, plus maniables, plus pan pan boum boum, mais bon c'est du tellement déjà vu.



Après je dois avouer qu'après avoir backé 60e sur ce jeu y'a 4 ans, non seulement passé la hype, je me rends compte que j'aurai jamais acheté le jeu à sa sortie. Parce qu'en 4 ans, mes attentes ont changés, mes désirs aussi, et kickstarter un jeu sur des images, tout ca pour attendre 4 ou 5 ans pour voir arriver le jeu, c'est quand même bien long. Et qu'entre temps ma vie a quand même évolué et je me rends compte qu'au delà du souvenir, le jeu est intrinsèquement moyen et qu'il n'est pas sorti à la bonne époque.

Mais que quoiqu'il arrive, il a quand même suffisamment de qualités pour ceux qui apprécient ce genre de jeux.



C'est là que je vois que le jeu vidéo moderne est devenu tellement aseptisé, générique, formaté, convenu, que des jeux comme shenmue 3 qui est en décalage avec son époque alors qu'il a fait évolué le genre open world à son époque et continue de conserver des bonnes idées à peine exploité par les autres, que des jeux comme death stranding qui osent proposer quelque chose de nouveau, d'original, avec une progression lente, et on se rend compte que les joueurs semblent tellement perdu dès qu'il y a de la nouveauté. C'est quand même dingue qu'un média qui peut proposer autant de gameplay, d'histoire différentes, se retrouvent à pleurer dès qu'il y a un jeu qui sort du rang pour une raison ou une autre.



Et pour finir, vu la hype des jeux retro, c'est quand même du bon troll de compèt de venir dire qu'il y a des jeux retro de qualités sur les stores alors que les graphismes sont à chier et le gameplay de 1990, tout en venant dire que shenmue 3 c'est de la merde alors qu'on peut le considérer comme un jeu retro de la dreamcast avec son gameplay rigide et sa mécanique old school. Mais comme c'est un jeu open world 3D, ca passe déjà moins (alors que le jeu reste joli à regarder je trouve)