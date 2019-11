Nos confrères du site australien Stevivor ont publié un article à partir d’une discussion de Kareem Choudhry, Vice-président de la branche xCloud chez Microsoft, avec un groupe de grossistes australiens, lors du X019 de Londres.Et ce qu'il dis c'est ça :Microsoft rappel par la même occasion, que plus de 3500 jeux sont déjà compatible avec x-cloud.Voilà c'est déjà plus clair comme ça

posted the 11/25/2019 by giusnake