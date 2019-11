A l'heure ou je vous parler les critiques des joueurs vis à vis de Pokémon Epée et Bouclier sont loin de faire l'unanimité sur Metacritic.Ainsi sur 543 votes la version Bouclier écope d'un 3,2.La version Epée elle obtient un 3,3 sur 1190 votes.Alors oui je me doute qu'il doit y avoir pas mal de "review bombing" dans les votes.Mais quelque chose me dit qu'il doit aussi y avoir beaucoup de colère de la part des fans.Notamment en ce qui concerne la suppression du Pokédex National et de quasiment 500 Pokémon...