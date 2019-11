Vers l'Infini et encore plus de Leak !Avec cette image, voici la liste des Anciens Pokémon qui ont pu passer la douane de Galar !Pour ceux que n’intéresse pas, je vous invite à partir..................................................................... c'est bon ?Donc on récupère les Starters et Légendaires 1G et 7G que je peux à la rigueur comprendre d'un point de vue marketing vue que US/UL et les Let's Go sont les derniers jeux sorties, même si les Starters d'Alola ainsi que Lunala/Solgaleo et Necrosma n'ont RIEN A FAIRE A GALAR d'un point de vue du Background Pokémon !Et c'est encore pire pour les Légendaires 5G et Jirachi, ils ont rien à faire LA ! P*****, je veux bien que vous soyez nuls pour faire des jeux en HD Gamefric mais faites un efforts sur votre propre LORE P***** !En + vue ce qu'il manque coté 4G, ca sent vraiment le Reamke Diamant et Perle pour Novembre 2020.Edit : Verts c'est les présents, Jaunes les formes de Galar, les Blancs les absents et les Bleus sont ceux qui ont dataminés.