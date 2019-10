Digital Foundry/NX Gamer/VG Tech









Analyse technique de Call Of Duty Modern Warfare dans sa version PC par Digital Foundry :







Résumé

- Chaque paramètre graphique bénéficie d'un curseur avec texte d'accompagnement plus images illustratives pourmontrer les différences "avec" et "sans".- Support de DX12 seulement sur PC.- Mode plein écran exclusif + mode rafraîchissement présent dans le jeu.- Les bugs avec les animations et les 60fps lockés de la version bêta ne sont plus présents dans le jeu finalou c'est possible d'avoir plus de 60fps selon votre configuration.- Ray Traced Spotlight Shadows est exhaustivement détaillé et loué dans cette version PC.- Les ombres en Ray Tracing bouffent 20% de ressources de plus que l'option "Extra shadows".- La plupart des ombres lorsque le Ray Tracing est activé semblent statiques.- L'utilisation d'un curseur de résolution est recommandée pour les résolutions les plus élevées afin d'améliorerles performances.- La RX 580 semble ~30% plus rapide que la GTX 1060 sur ce jeu en 1440p, bien que les deux cartes ne parviennentpas à maintenir un solide 60fps avec les réglages élevés.- Les ombres en Ray Tracing tournent bien sur une simple RTX 2060 Super en 1440p sans trop impacter le framerate.- Quelques saccades durant les cinématiques.-Le Variable-Rate Shading (utilisé pour le moment uniquement sur Wolfenstein II) n’a pas été trouvé ici dansla version finale.