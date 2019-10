Dites bienvenue à deux nouveaux combattants pour l'un des prochains titres de ArcSystem Works. GranBlue Fantasy Versus sortira le 6 février prochain sur le sol nippon et courant 2020 en occident sur PS4. D'autres combattants seront bien sur dévoilé jusqu'à la sortie. Pour rappel, voici le trailer précédent :

posted the 10/13/2019 at 02:08 PM by sora78