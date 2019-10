Science & Astronomie

Ecoutez le son du vent martien soufflant à travers les étendu vide de mars de la planète rouge. Le son que vous entendez a été obtenu grâce auL'engin spatiale équipé d'un sismomètre & le capteur de pression d'air ont pris des vibrations allant de 16 à 24 km/h des vents martiens alors qu’ils traversaient la plaine dede Mars.Cet enregistrement fut obtenu le 1er décembre 2018.L'autre son que vous allez entendre c'est le son de la planète produit et émet dans l'espace un son disons effrayant ici c'est l’émission radio de la planète que vous entendez et qui a été traduit pour être audible pour l'oreille humaine.Mars est définitivement une planète fascinante, bien que j'aimerais en connaitre plus sur notre autre voisine nommé Vénus.