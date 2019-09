Oui, comme vous le savez demain c'est l'outbreak day mais aussi le jour où les premiers retours sur le jeu feront leur apparition à la suite d'une séance de gameplay (3 heures) offerte à la presse hier à Los Angeles.Figurez-vous que ces preview seront accompagnées de 10 minutes de gameplay inédit, Julien Chieze a fait l'annonce sur son compte Twitter:https://mobile.twitter.com/JulienChieze/status/1176893248788238336La fête n'est pas terminée, j'ai hâte aussi et surtout de voir la vidéo analyse de Digital Foundry.

Who likes this ?

posted the 09/25/2019 at 05:31 PM by misterpixel