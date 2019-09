Playground Games reste trés mystérieux en ce qui concerne le projet de leur équipe RPG supposé être le reboot de Fable.Même si on sait trés peu de chose sur le projet en lui même, si ce n'est qu'il arrivera trés certainement sur Xbox Scarlett. On en sait deja un peu plus sur les scénaristes qui seront au commandes du projet.Et pour le coup Playground Games ne font pas les choses à moitié puisque le studios anglais s'offres les trois principaux scénariste chez Rocksteady:Les deux scénaristes principaux Kim MacAskill et Martin Lancaster ayant écrit le scénario et le scripte de Batman Arkham Knight rejoignent l’équipe RPG de Playground Games. Dans le même temps, le scénariste principal de Rocksteady Craig Owens devient lui le scénariste principal du studio.De bonne augure pour le studio Anglais dont les ambitions sont depuis le rachat par Microsoft de devenir "le meilleur studio du monde" rien que ça.