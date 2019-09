apres 60 heures de jeu et terminé le jeu avec la fin a b c et d,j'ai vraiment adoré le jeu meme si il est loin d'etre parfait,on retiendra avant tout son univers,ses persos,ses musiques et son scenario,par contre point de vue emotion j'ai trouvé les fin du premier nier bien plus intense(surtout la b)aufinal les 2 sont bien complémentaire niveau scenar.