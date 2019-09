Microsoft

Salut à tous, avec 2 potes on essaye de jouer en coop pour la campagne de Gears 5 et pas moyen de se connecter. J'ai entendu dire qu'il y avait eu des soucis dès début septembre à ce niveau c'est généralisé ?



Sinon on a aussi un bug avec les objets à découvrir, certains sont pris en compte quand on les trouve, et d'autres non ... ils ne sont pas comptabilisés ni dans la liste des objets que l'on peut revoir !! D'autres personnes concernées aussi ?



A noter que mes 2 potes sont sur la version du gamepass, moi avec une version disque, et que l'on a le même soucis !!