AIE le test vient de tomber, et a la grande surprise de tous, c'est une très mauvaise note pour le jeu. A savoir que Until Dawn a reçu une très bonne note a l'époque, un bon 15/20.Pour JV.com les plus gros défauts du jeu sont :-Une qualité d’écriture très moyenne-Certaines réactions de personnages (lors des dialogues) sont étranges-Très très nombreux freezes/saccades à déplorer-Loadings agaçants surtout lors du troisième acte-La maniabilité est lourde-Un syndrome uncanny valley très présent-4 heures de durée de vie pour une première runPour les quelques atouts :-Le concept d’anthologie est une bonne idée-Le jeu jusqu’à cinq est convivial-Plusieurs fins-Parfois très joli-Quelques angles de caméra étudiés-Certains jump scares efficacesVerdict de JV.COM : 9/20Sans être totalement déplaisant, ce premier épisode de l’anthologie The Dark Pictures Anthology n’en reste pas moins très décevant. Alors que le jeu à cinq se montre sympathique et qu’on s’amusera à essayer de voir l’ensemble des fins possibles, Man of Medan est vite rattrapé par une qualité d’écriture très moyenne et un niveau technique abominable synonyme de saccades et autres freezes constants. On déplorera également un surplus de jump scares et un rythme déséquilibré synonyme de nombreuses longueurs. Bref, un coup d’essai avec du potentiel mais qui ne convainc pas à l'arrivée en espérant que les problèmes soulevés soient résolus pour les prochains opus.A voir maintenant les notes des autres sites.Le test complet ici :