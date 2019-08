Je sais pas si ça va répondre dans les commentaires car qui dit fin dit gros Spoil, mais pour ceux qui vont le faire, merci de ne pas SPOILER les autres en signalant SPOIL et le titre du jeu en majuscules avant de répondre.Perso pour moi et même après 15 années, c'est toujours MGS 3 SNAKE EATER :BIG SPOIL MGS 3Jamais je n'ai vécu autant d'action, d'émotions et de révélations grandioses a la fin d'un JV. Un déferlement non-stop pendant 4H de jeu, pour le meilleur Kojima et probablement le meilleur MGS pour moi.Un résumé de la fin de MGS 3 (toujours dans mon top 5 du JV avec mes Resident Evil chouchous et Shadow of the Colossus).A Hideo Kojima Game-Infiltration dans la base de Volgin en mécano-Big Boss VS Volgin-Chase scene en moto contre le Shagohod, Ocelot et une armée entière-Big Boss et Eva VS le shagohod et Volgin-Chase scène dans la forêt en moto contre les soldats de Volgin-Traque dans la forêt par une escouade d'élite avec Eva-The Boss VS Big Boss (tout simplement légendaire)-Le sacrifice de The Boss (Rip)-Ocelot VS Big Boss dans l'avion-La révélation sur Eva, Adam et surtout The Boss