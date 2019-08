Je traînais sur Youtube hier et je suis tombé sur cette Magnifique Time Lapses de Sea of Thieves en 4KC'est une Time Lapses qui date du 16 Mars 2018 donc le jeu n'était encore même pas sorti c'était le Tech Test il a bien évolué depuis mais je trouve vraiment le montage classe ^^.Sea of Tease les animaux de compagnies ont été teasé ainsi qu'une mécanique lié au feu de quoi ajouter du gameplay émergent et varié les situations. Les animaux contiendront un grand nombre d'interactions avec les joueurs et des points d'attache comme une épaule, le bras ou la tête et pourront même être utilisé pour être projeté avec les canons.(le feu sur le navire il s'agit d'un montage trouvé sur Reddit )Enfin pour finir Rare ont fait une boulette et les animaux étaient présents dans une build du jeu à la Gamescom