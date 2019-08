J’exagère sur le titre mais bon voilà un petit moment qu'il y a eu la MAJ, et je ne sais pas s'il y a des gens qui participent a la coupe actuelle ici (qui va finir dans quelques jours au passage),mais je trouve que la nouvelle MAJ est ultra punitif pour les joueurs de haut niveau. Oui il y a maintenant un spam d'orbe bleu (4 en même temps! ) et d'horloge sur la tronche du premier de la partie.C'est-à-dire que les personnes qui maitrisent a la perfection les Blue Fire (et le feu sacré) ne peuvent plus faire de tour complet avec sauf avec la chance d'avoir un bouclier.Des circuits deviennent donc vraiment infâmes a faire comme le temple de Tiny, eaux profondes, le circuit de Velo, le circuit crépuscule et j'en passe.Des circuits full Blue Fire qui deviennent quasiment impossibles a faire avec ce spam d'horloge et d'orbe bleu.Alors oui ce n'est pas sympa pour les débutants qui font aucun drift ou blue fire, mais c'était mieux de faire des parties classées, les débutants avec les débutants, les pro avec les pro.Avant j'aimais bien faire la course contre des pro mais là c'est devenu carrément du Poker, celui qui tombe sur un bouclier gagne la course car il continuera son feu bleu alors qu'avant c'était vraiment une histoire de skills malgré une petite touche de hasard avec les armes.Je sais pas vous en pensez quoi vous surtout s'il y a des joueurs de CTR Nitro Fueled ici?Au passage, la récente MAJ de la nouvelle Cup a corrigé le bug des fusions de personnages, je vous partage mes petites trouvailles sur le podium car plus jamais il n'y aura des choses comme ça. Dommage il était un peu fun ce bug.Lien direct : http://www.youtube.com/watch?v=zPyA223jbXk