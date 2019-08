A reliable Italian journalist who has leaked multiple things in the past, yesterday confirmed that soon (before approaching the Death Stranding release period) there will be updates on another great Sony exclusive.



Then this morning in a live he hinted that he was talking about TLOU2 and that it wont' be shown at gamescom, but that "you have to wait until the end of another month".

So it's likely September 26th for the Outbreak Day

Et de nouvelles news d'une très grosses exclus Sony d'après un journaliste italien qui serait fiable (il a leak de nombreuses choses par le passé). Avant la sortie de Death Stranding et lors d'une fin de mois.