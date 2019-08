2019 aura été une année riche pour Epic Games. Riche en polémique, au cas où vous auriez des doutes.Epic Games est désormais connu pas seulement pour ses danses Fortnite mais aussi pour acheter des exclusivités "temporaires" auprès de développeurs afin de gonfler son catalogue, l'Epic Games Store, allant jusqu'à mettre 2,25 millions pour un jeu indépendant sous financement participatif (Phoenix Point). Le principal problème étant la communication auprès des joueurs, car quasiment tous ces achats d'exclusivités ce sont fait sur des jeux annoncés initialement sur d'autres supports au dépourvu des personnes soutenant ces jeux.Si c'est discutable pour un studio comme Gear Box qui n'a pas besoin de plus d'argent (je rappelle que le but, hormis gagner de l'argent, c'est quand même de créer un divertissement accessible à un certain nombre...), on peut comprendre le besoin d'argent pour financer son jeu quand on est un studio indépendant. Mais alors, respectez un minimum vos fans, les gens qui vous soutiennent durant le développement ! C'est ce qu'on appelle la confiance. Le cas le plus symptomatique fut Shenmue 3 dont l'annonce de l'exclusivité c'est fait sur sur le tas durant le PC Gaming Show à l'E3 alors que jusqu'à la veille de l'évènement le jeu été toujours confirmé pour sortir sur Steam à la date donnée. Et je ne parle pas des backers sur Kickstarter qui vont devoir acheter le jeu 2 fois pour avoir tous les contenus du jeu...Les gens sont partagés, c'est d'ailleurs la mode cette génération sur plein de sujets médiatiques et même politiques. Evidemment, "ce ne sont que des jeux vidéo", "il suffit d'installer un launcher", le type de réponse que vous donnera les gens qui s'en foutent. Mais quand vous avez le discours du studio suivant vous ne pouvez pas être pris sérieusement.Dernièrement c'est Glumberland le studio derrière le jeu Ooblets qui annonce son exclusivité Epic Games, pourtant après avoir bien répondu à un joueur inquiet de l'actualité Epic Games que le jeu sortirait sur Steam et Windows Store une fois le développement terminé. Le deal est bien évidemment une question d'argent, ce point les développeurs assument (bien qu'encore une fois cela est annoncé bien tardivement après les faits).Mais toute la magie de cette actualité c'est le ton assumé complètement hautain envers la communauté remontés contre cette annonce, faisant mine que traiter Epic Games d'anti-consommateur est injustifié et qu'au fond il existe des problèmes plus grave dans le monde. Si cela n'est pas justement un aveux du problème généré ici... Donc on se moque de qui là ? Genre ce qui se passe au Yemen c'est une excuse pour bafouer la confiance des gens qui soutenait le jeu ? Quel est le fondement de ce raisonnement qui consiste à croire que parce que vous êtes mis en avant, que que vous fassiez les gens doivent vous suivrez sans se poser de question ?Mais le pire c'est que les développeurs sont davantages plus cru sur leur serveur Discord, nommant les gens de "bébé" et expliquant même que s'ils n'ont pas fait de Kickstarter c'est parce qu'ils ne veulent pas être sous le dictât des joueurs (alors qu'un financement participatif ce n'est pas cela, la base étant de proposer un certain nombre d'objectif à atteindre si les gens sont derrière intéressés...). En ayant ce genre de mentalité, comment des gens s'estiment être intelligent, que tout cela est normal que le problème ce sont les "bébés pleureurs" ?Bien évidemment, le problème n'est pas de soutenir ou non Epic Games en achetant dessus. Le problème est beaucoup profond que cela. Le problème c'est cette idéologique qui fait que votre parole soudainement ne compte plus et derrière on vous la met bien profond en enlever des jeux et même des supports comme Linux. Vous trouvez cela normal, les 2-3 qui ont commenté en faveur d'Epic Games sur ce site ?Il y a aussi le cas EA et Activision actuellement (ce dernier qui introduit des micro-transactions dans un jeu vendu 60€...).