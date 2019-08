Actu

Petite info qui ne va pas bouleverser la journée mais qui est tout de même intéressante pour jauger les capacités de productions de la Xbox Familly après l'achat et la création de nombreux studios:Selon les estimations de l'insider, en prenant en compte les jeux annoncés (exclusifs ou non), les DLC et les projets en cours non dévoilés, les studios Microsoft seraient actuellement en train de travailler sur une quarantaine de jeux.Bien évidement ça ne veut pas dire que 40 exclus Microsoft s’apprêtent à débarquer sur Xbox dans les prochains mois, mais ça donne une idée du nombre de projets qu'ils peuvent mener en parallèle pour alimenter sur la longueur le Xbox Game Pass.On se souvient encore des récentesdont l'objectif est, à terme, de fournir "un gros jeu first party tous les 3 mois". Nul doute qu'ils sont bien parti pour tenir cette cadence s'ils continuent à se renforcer de la sorte.