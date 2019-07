Anime

Bon, ben j'ai vu la série Netflix Saint seiya. Il n'y aura pas de spoil excepté des élements donné dans le trailer et l'épisode 1.



Et comme je m'en doutait, la plupart des critiques negatives sont juste du fanboisme incapable d'accepter que des changement c'est parfois pour le mieux.



La série a des defauts(en fait pas tant que ça d'ailleurs), mais surtout des qualités.



Alors on y va pour les defauts:

-La musique est transparente voire parfois ne colle pas (de la cornemuse pour adouber des chevalier d'une déesse grecque?)

-les combats sont une blague car ils sont ultra rushé, la série aurait dû avoir 3,4 episodes de plus pour mieux gerer ça. A cause de ça en combat, Shun, Hyoga et Shiryu n'ont pas vraiment d'action indépendante et sont juste limité à collaborer pour gagner en temps que sidekicks de Seiya.

-Changer le sexe de Shun ne sert à rien, le perso n'étant pas assez different du l'original(il reste moins pleurnicard et moins non violent, il ne nous sort pas qu'il n'aime pas se battre, juste qu'il trouve que la self defense a plus de sens), ça ne rend pas la série moins bonne, mais quitte a changer le sexe du perso, en faire un perso totalement différent aurait été mieux.



Mais pour le reste ben, il n'y a que des qualités.



Pour une série 3D jeunesse, c'est techniquement vraiment pas mal.

l'animation et les chore de baston valent pas Miraculous mais les décors sont plus variés et les persos gardent des traces des combats. En fait, c'est mieux que Starwars Clone wars et Rebels sur ce point.



La caractérisation des persos hors combat est top, reprenant les meilleur point du manga et de l'anime, le cumulant et en en virant ce qui n'allait pas. Commencer la série sur la disparition de Seika et la decouverte de pouvoirs de Seiya permet de bien mieux le présenter et le rend plus sympatique.

Utiliser la fondation Graad de l'anime(qui a entre autre conçu les chevalier d'Acier) et de l'utiliser comme faction humaine voulant se débrouiller sans les dieux pour sauver le monde est cool aussi.

Et ça justifie aussi que Kido enlève des gosses, il protège juste les gosses ayant montré des signes d'éveil au cosmos que Graad cherche à endoctriner ou éliminer.



Generalement, sur l'écriture, la série surpasse à la fois le manga et l'anime sur la même periode de l'intrigue.



Le premier episode est juste excellent et vu que dans les 15 premier ep de la série de 86, seuls les combats de Shiryu valaient le coup, ben franchement si on devait uniquement comparer au premier arc de chaque série saint seiya, ben ce serait sans hesiter pour l'instant la série qui a le mieux geré son début(sauf Lost Canvas et peut être episode G).



C'est superieur à Saintia Sho(manga et anime), à Soul of Gold, au arc Black Saint/Tournoi galactique du manga, de l'anime de 86(de peu, mais aussi bon que soit les combat de Shiryu, ils ne représente que 3 episodes des 15 premiers) et aussi des 9 premier d'Omega(où la maestria visuel du premier episode et les quelques bons passages animé ne cachait pas un début un peu mou et HS sur certains points)



Pour moi, je note la série 14,5/20, si la suite est moins rushée et que ça continue d'avoir des bonnes idées bien gérée, ça a le potentiel pour être la meilleure série saint seiya.