J'arrive plus a lâcher ce jeu décidément et j'ai réussi une course parfaite sur la map Tubes Roo avec 3 tours complets en feu sacré (la vitesse ultime sur ce circuit).C'était vachement étonnant car c'était une course en ligne contre de très bons joueurs (que des AMI cheat).Un petit partage vite fait donc, sur mon jeu du moment.Bon visionnage.Lien direct : http://www.youtube.com/watch?v=6GmOgMLE25I