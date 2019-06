La Nintendo Switch a déjà plus de deux ans d’existence et nous savions déjà que The Legend of Zelda: Breath of the Wild avait été développé initialement pour la feu-Wii U, mais nous ne nous attendions pas réellement à ce qu’un titre exclu Switch dans la tête des joueurs avait lui aussi été pensé pour cette console.Vous l’aurez compris en lisant le titre de cette actualité, nous parlons du très attendu retour du chasseur de fantôme, du jeu Luigi’s Mansion 3 au passage toujours prévu pour 2019 sur la console hybride de Nintendo.Un mal pour un bien, la Nintendo Wii U n’a pas répondu aux attentes de Nintendo en terme de ventes, ni à celles des joueurs en terme de contenu. Cela permet aujourd’hui de découvrir certains projets sur la Nintendo Switch, celle-ci connaissant une croissance bien plus fulgurante que sa regrettée (?) grande soeur. Et vous, attendez-vous Luigi’s Mansion 3 ? N’hésitez pas à découvrir la dernière vidéo de gameplay en date.