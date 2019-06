Drew Murray un des développeurs de The Initiative m'a confirmé via Twitter que le projet du Studio n'est pas prêt à se montrer . L'E3 2021 semble trop tôt donc il faudra patienter peut être jusqu'à l'E3 2023 ou 2024 pour voir enfin sur quoi travail le Studios. Il a aussi confirmé qu'ils travailleurs sur plusieurs projets.

posted the 06/15/2019 at 07:00 PM by chester