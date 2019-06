Dit Phil Spencer (désolé pas de place pour tout mettre )Pendant très longtemps, Microsoft communiquait les chiffres de vente de ses consoles. Mais depuis quelques années et peu après le lancement de la Xbox One, Microsoft ne donne plus ces chiffres publiquement, justifiant que ce n’est pas forcément le meilleur indicateur de santé du secteur. Et c’est à l’occasion de cet E3 2019 et au micro de The Verge que Phil Spencer l’a répété."Je n’ai pas besoin de vendre une version spécifique de la console[Xbox One] pour que nous puissions atteindre nos objectifs commerciaux. Le business n’est pas le nombre de consoles que vous vendez. Le business est le nombre de joueurs qui jouent aux jeux qu’ils achètent et comment ils jouent. Donc si quelqu’un achète la première Xbox One le jour du lancement, et qu’il achète et joue à des jeux, je n’ai pas besoin de lui vendre une Xbox One S. Je n’ai pas besoin de leur vendre une Xbox One X. S’il veut rester sur la Xbox One classique et être un membre important de notre communauté ou souhaite s’abonner au Game Pass, c’est excellent pour notre business.""Je pense qu’il est facile de l’extérieur de juger de la santé de notre entreprise en fonction du nombre de consoles vendues. En fin de compte, le nombre d’abonnés à un service tel que le Game Pass ou le nombre de jeux achetés sont de bien meilleurs indicateurs de la santé de l’entreprise."Les racines de Microsoft n’ont jamais été dans le hardware, mais plutôt dans le logiciel et les services. Bien que Microsoft puisse désormais construire et sortir du matériel de haute qualité (Surface, Xbox…), ce que sait faire de mieux Microsoft, c’est de vendre ses logiciels et services. D’où l’importance de réussir le lancement de xCloud dans la guerre des abonnements streaming au jeu vidéo et pendant que la concurrence est relativement maitrisée.Vendre une console si personne n’y joue ni n’achète de jeu ne sert à rien. Vendre des abonnements réguliers tous les mois à des joueurs qui dépensent en contenu derrière est beaucoup plus sain pour le business.Désolé du pavé mais je trouvais ça important de vous le faire partager