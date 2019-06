Rediffusion sur gameplay de Fire emblem three house.Le jeu est graphiquement très décevant même pour de la switch, mais le contenu à l'air d'avoir été travaillé. La partie gestion prend une part plus importante via les élèves dont on s'occupe, les missions ont l'air assez varié (du moins je l'espère), le jeu est entièrement doublé et la transition durant les phases de combat est rapide. L'histoire même si on ne sait pas encore totalement de quoi il retourne à l'air intéressante. Si le jeu est vraiment bon, on peut passer outre ses faiblesses, ça dépendra de chacun.