Je sais pas vous, mais moi pour cet E3 j'enchaîne un peu les déceptions... Déjà ya pas Sony mais bon ça on le savait depuis un moment, mais là quand même...



Déjà, le Darksiders Genesis à l'air sympa mais bon je voulais un vrai épisode en 3D et pas vu de dessus a la Diablo. Et ensuite, ça a enchaîné les déceptions pour moi.



Pas de Rocksteady, 4 ans qu'on attends leur putain de jeu, déjà pas présent à l'E3 2018 et maintenant celui qui va arriver. J'espère vraiment les voir au GA même si j'ai vraiment des doutes.



Pareil, Fable IV quasi certain qu'il sera pas là, malgré les rumeurs à la con.. Un des jeux que j'attendais le plus à la conf Microsoft, j'osef total de Halo et bah ya Gears aussi j'attends vraiment de voir a quoi va ressembler le 5. Ori par contre je l'attends grave, j'espère vraiment des surprises aussi avec le projet de FromSoftware mais vu comment j'enchaîne les déceptions, je serai pas étonné qu'il soit pas présent.



Concernant l'EA Play, j'en ai rien a faire donc je passe mon chemin, peut être quand même le Star Wars de Respawn même si ça sent le jeu qui va se boucler en 5 heures x)



Bethesda, je sens pas non plus la conf de ouf, avec des DLC de Rage 2, le Wolfenstein, Doom Eternal aussi par contre qui a la:air vraiment pas mal. J'espère une surprise genre Evil Within 3 mais je rêve à mon avis...



Ubi, bah quasi tout à leaké déjà. Watch Dogs Légion en tête. Je suis quand même curieux de voir a quoi va ressembler le jeu d'action aventure " à la Breath of The Wild" apparemment.. j'espère le retour de Rayman. (Rayman Legends c'est 2013 hein '--) mais là encore je pense que je rêve



Puis ya Nintendo qui je pense vont se contenter du strict minimum, c'est simple ya que Luigi qui m'intéresse pour cette fin d'année chez eux.. j'osef total de Pokémon et Animal Crossing bah pareil même si sympa des fois. J'imagine d'ailleurs que Retro Studio sera encore absent (étant trop occupé à reboot MP4) même si il me semble qu'ils ont deux équipes ?



Après ya bien sûr les tiers genre Cyberpunk, et autres je vais pas tous les noter, j'espère juste aussi le retour de Dead Island 2.



Bref voilà, avec tout ce que je vous ai énumérés ici, pour moi ça va pas être un E3 exceptionnel mais j'espère me tromper.. en parti car ceux que j'attendais le plus sont absents... Rocksteady en tête de liste.