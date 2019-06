Officialisé récemment par Activision, le prochain Modern Warfare dans sa version PC supportera le

DirectX Raytracing et sera optimisé pour les cartes graphiques Nvidia Geforce RTX.



"NVIDIA travaille main dans la main avec les développeurs d'Infinity Ward pour intégrer les technologies DirectX Raytracing (DXR) et NVIDIA® Adaptive Shading à la version PC du nouveau jeu Modern Warfare®.



Call of Duty : Modern Warfare est sur le point de remettre les compteurs à zéro dès sa sortie au mois d’octobre. NVIDIA est fier d’avoir collaboré à ce développement et d’avoir contribué à la création d’une expérience captivante. Nos équipes d’ingénieurs ont travaillé étroitement avec Infinity Ward pour faire en sorte que les technologies gaming NVIDIA RTX reflètent les effets d’immersion incroyables et réalistes que le jeu Modern Warfare propose."

"Les cartes graphiques NVIDIA nous ont aidé dans le développement de Modern Warfare sur PC, Nous avons intégré facilement les paramètres RTX comme le raytracing ou l’adaptive shading dans notre pipeline de rendus. Ce fut très intéressant d’ajouter ces technologies à celles existantes, et nous sommes impatients que nos fans puissent les utiliser très bientôt."

"Le jeu utilise le ray tracing dans l'environnement et émet trois sons au point d'impact. Ainsi, lorsque vous courez partout, vous obtenez constamment des sons différents, car il se comporte avec la géométrie."

Call of Duty Modern Warfare sera disponible le 25 octobre prochain sur PC, PS4 et XB1.





Explique Matt Wuebling, responsable marketing GeForce chez NVIDIA.La plus célèbre des franchises Call of Duty fera son grand retour le 25 octobre, dans une expérience puissante et ré-imaginée depuis le début. Lancée par Activision et développé par Infinty Ward, la version PC sera disponible sur Blizzard Battle.net. Le nouveau jeu Modern Warfare proposera une expérience narrative progressive à travers une histoire palpitante et épique, un mode multi-joueurs plein d’actions et un nouveau gameplay en mode coopératif.Dave Stohl, co-dirigeant du studio Infinity Ward a déclaré :Stephen Miller, directeur audio du jeu, a ajouté que ce prochain opus prendrait en compte l'audio RayTracing.