Sur son compte twitter vient de donner rendez-vous à ses fans le lundi prochain 27 mai à l’occasion du, le fabricant promet de dévoiler ses dernières nouveautés hardware. Qu'il s'agisse d'ultra-books, ou decomposants pour PC Gaming c'est un événement à ne pas rater pour tous les passionnés de hardware.tiendra une conférence qui sera retransmise en direct sur la chaîne youtube du constructeur avecsans doute pour parler des futurs processeursde troisième génération en 7 nm et de la stratégie globale de la société.Une autre conférence le 10 juin à l'est prévue et sera aussi l'occasion de revenir plus en détails sur la future architecturequi est censée équiper les PC de fin d'année, mais également les consoles nouvelle génération.