Après des centaines et des centaines de Game Over, j'ai enfin obtenu le platine du sanglant Sekiro : Shadow Die Twice.J'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu, encore plus que Devil May Cry 5 le mois dernier, mais Resident Evil 2 reste pour l'instant mon chouchou de l'année.En tout cas, bravo a FromSoftware, malgré une progression dans la rage et la frustration du début a la fin, on prend plaisir a avancer et a découvrir la fin de ce magnifique récit japonais.Je peux juste reprocher quelques problèmes d'IA lors des phases d'infiltration, une caméra assez ingérable en intérieur, des capacités et techniques complètement inutiles (dommage pour un jeu aussi exigeant), et une OST vraiment pas marquante (très loin d'un Tenchu par exemple).Bon graphiquement et techniquement ce n'est pas la joie non plus mais la direction artistique est tellement divine bordel...(surtout si vous êtes fan du Japon féodal).Les boss et sous-boss sont tous géniaux, la verticalité des niveaux est complètement dingue, les combats sont parfaits avec ce système de contre a la seconde près, et Loup est super maniable et très agile en plus (bon faut dire qu'esthétiquement, monsieur Loup n'est pas très classe pour un Shinobi surtout devant un Ryu Hayabusa ou un Rikimaru pour ne cité qu'eux).Mais en bref, Sekiro Shadow Die Twice est tout simplement un grand jeu, avec un FromSoftware en grande forme comme d'habitude hélas des petits défauts gâchent un peu le tout pour pouvoir le mettre dans le panthéon du JV, comme Resident Evil 2 donc, pas un 19/20 de ma part, mais un bon 18/20.Une tuerie pure qui mettra vos nerfs a rude épreuve comme jamais.Note : 9/10-Une D.A sublime-Des combats exigeants et inventifs comme jamais-Des boss et sous-boss mémorable-Une très bonne durée de vie-Un level design monstrueux (bonjour la verticalité)-Des clins d’œil a Tenchu et Ninja Gaiden qui font plaisir-Les voix Jap / Fr / Ang-Une difficulté légendaireLes - :-Graphiquement et techniquement pas ouf-Une IA en bois-Une OST assez oubliable-Une progression dans le sang qui ne pourra pas plaire a tout le monde-Quelques problèmes de caméraJe vous laisse avec une bande-annonce maison a moi, avec la magnifique musique de l'introduction de Tenchu 2. Attention par contre, la vidéo Spoil a mort.Spoil dans la vidéo !!!