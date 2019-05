Artiste

"Alice l'illusion d'un rêve"













"Les Mythics"











"Surnaturels"









"Sweet Savage" recueil d'illustrations





















"les légendaires"







"Ken, le survivant"







"Galaxy Express 999"







"Mixte"







"Goldorak"







"Akira"







"Saint Seiya"













Pour finir, ma dédicace de Sweet Savage





Un troisième chapitre à mon dossier surà travres quelques œuvres de l'artiste. Ce coup-ci, un peu d'illustration sur la BD Mythics, Surnaturels et sur son recueil Sweet Savage, plus quelques petits dessins ou travaux qui devraient plaire à ceux qui ont suivis. Bien sûr, aux autres aussi.C'est tout pour aujourd'hui, le dernier dossier surse clôt, un artiste passionné de dessin animé de son enfance qu'on voudrait voir en relève de Chalopin et ses diverses sociétés d'animation qui ont accouchés de beaucoup de perles dans les souvenirs d'un enfant né dans les années 70. Et pour ceux qui voudrait continuer de rêver sur son travail ou sur quelques travaux auxquels il a participé, je vous redonne quelques liens d'achats: