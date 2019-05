Animal Crossing: Pocket Camp et Fire Emblem Heroes seront arrêtés en Belgique à partir du 27 aout 2019 en raison d'une "situation ambigue concernant certaines méthodes de monétisation dans les jeux en Belgique". Les jeux ne seront plus utilisables ni téléchargeables en Belgique. L'autre information importante est celle-ci : "Par ailleurs, les futurs titres Nintendo utilisant des méthodes de monétisation similaires ne seront pas lancés en Belgique." J'imagine que cela sous-entend que Mario Kart Tour ne sera pas lancé en Belgique...

posted the 05/21/2019 at 09:02 AM by giru