Sony a pour objectif d'agrandir leur 13 studios 1st party et de faire de nouvelles acquisitions.God Of War a dépasser les 10 millions de ventes en un an, Uncharted 4 a dépasser les 16 millions et The Last Of Us est proche des 18 millions._____________________________________________________________________________________________Voici l'évolution des ventes de PS2, PS3 et PS4.- Plan to expand PS Now to reach 5m+ subs- Support 1080p and beyond- Bring PS Now off console, to other devices- Strengthen content + Marketing plan- Streaming to play a key role next gen_____________________________________________________________________________________________Les plans de Sony pour la next-gen :- Concevoir des jeux principalement pout les Gamers- La Retrocompatibilité- Pousser le streaming sur d'avantages de supports.- Ils souhaitent améliorer leur relations avec les developpeurs tiers.- Supportera 8K, 3D Audio, SSD et Ray Tracing.- Concevoir des jeux qui leur apporteront des revenues après le lancement en plus des nombreux jeux solo.