etont publiés ce vendredi 26 avril 2019 une vidéo montrant trois avions téléchargeable pour le soft avec des skins supplémentaires. En commentaire vidéo Namco Bandai nous dis ceci pour son septième opus et ceSera proposé donc le, Leet Le. Disponible respectivement le 22 mai, 26 juin et 31 juillet de cette année.

Affirmez votre domination dans le ciel de Strangereal avec 3 nouveaux aéronefs avancés, de nouvelles armes, de nouveaux skins et de nouveaux emblèmes pour ACE COMBAT 7

posted the 04/27/2019 at 03:04 PM