Une news passée il y a 2 jours, mais bon... Certains n'ont peut-être pas eu le temps d'aller voir le film, une piqûre de rappel n'est pas inutile pour éviter les désagréments du aux spoilers.Les réalisateurs du dernier Marvel s’adressent à leur public dans une lettre publiée sur twitter. Ils leur demandent de ne pas spoiler à ceux qui ne l’auront pas vu le premier jour de sa sortie au cinéma.Avengers: Endgame sort au cinéma ce mercredi en France et en Belgique, cette nuit même dans les salles proposant des séances dès minuits. À cette occasion, Anthony et Joe Russo, les réalisateurs du film, se sont adressés à leurs fans dans une lettre publiée sur leurs réseaux sociaux. Le motif ? Ne pas spoiler le long-métrage aux personnes qui n’auront pas la chance de le voir le premier jour de sa diffusion en salles.En effet, certains journalistes et personnes du métier ont déjà pu découvrir le film, et les dates de sorties en salles étant différentes selon les pays, par exemple le film sortira vendredi aux États-Unis, il s’avère très compliqué pour les fans de ne pas spoiler. Cette lettre leur fait donc office de piqûre de rappel, les Russo ayant à coeur de laisser la surprise au spectateur. Évitez donc de spoiler le sacrifice et la mort de Captain America lors de la dernière moitié du film, et le teasing de Galactus comme grand méchant de la prochaine phase avec l’arrivée sur terre du Surfer d’argent lors de la scène post générique. Merci d’avance.Source : https://nordpresse.be/avengers-4-freres-russo-mettent-garde-fans-de-ne-spoiler-mort-de-captain-america-larrivee-surfer-dargent/