Brad Sams journaliste chez Thurrott ( source fiable et proche de Microsoft ) confirme que le coût de développement de Halo Infinite est effectivement proche de ce que nous avons entendu récemment en rumeur ( 500 Millions $ ) C'est en partie dû au nouveau moteur le Slipspace Engine qui demande beaucoup de ressources. a partir de 9:07 ( il parle aussi d'un mode comme une sorte de Battle Royal ( je pense que c'est la Nouvelle Version de la War Zone ) mais qui n'aura rien à voir avec Apex ou Fortnite )

posted the 04/19/2019 at 05:19 PM by diablo