Comme ma précédente vidéo tutorial sur Devil May Cry 5, voici une solution très simple et accessible a tous contre les FURY (probablement les monstres les plus puissants du jeu).Comme d'hab, il n'y a pas de combo aérien avec 50 switch d'armes et autres folies. Je me concentre uniquement sur la méthode la plus simple avec Nero et Dante.Bon visionnage en espérant que ça aidera des chasseurs de démon.(l'astuce marche même en Sons Of Sparda, Dante Must Die ou en Hell and Hell)Lien direct : http://www.youtube.com/watch?v=ft9jWKceSl0