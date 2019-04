Les premières informations quant à combien il faudra débourser si nous voulons nous abonner au service de streaming Disney + (dont les ambitions sont désormais connues : avoir dans les 5 ans au moins la moitié du nombre d'abonnés à Netflix) : - 6.99$ / mois - 69.99$ / ans En France on aura sans doute un alignement similaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je m'attendais personnellement plus à quelque chose comme 8.99. Ah et le titre de la série du Marvel Cinematic Universe centré sur le duo Scarlet Witch / Vision est révélé : "WandaVision", ce qui est... un titre.

