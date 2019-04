Dragon Ball

iOS

Android



Shallot le protagoniste du jeu

Saiyan encapuchonné

1.30.0

Petit contexte,c'est un jeu vidéo mobile de combat développé et édité parsuret, sorti le 21 mai 2018. Donc qui aura bientôt un an cette année.Le jeu dispose de trois mode principaux, d'un mode histoire qui ce centre sur, un saiyan venu du passé. L'histoire se déroule dans l'univers 7, où une battle royale a été organisé sur Terre afin de savoir qui en serait le plus puissant guerrier. Ce BR a vue donc la convocation de combattants provenant de différentes époques et dimension et leur promet en récompense les Super Dragon Balls, capables d'exaucer n'importe quel vœu.Shallot devra avec l'aide de Bulma du début de Dragon Ball et le Jaco du présent sous les ordres de Beerus enquêter sur qui est l'instigateur de cette Battle Royale extratemporelle.D'un mode PvP avec deux sous options combat amical ou combat classé. Puis enfin d'un mode événement permettant de revivre certains histoire ou de relever des challenges via divers défis.Première chose que j'aime particulièrement bien de ce jeu c'est son mode histoire qui est pour ma part excellent, Shallot le Saiyan protagoniste est attachant et dispose de moment fort avec d'autre personnage comme Nappa ou Ginyu ou encore Kyabe ou Numéro 17.L'Histoire met en avant également deux autres personnages exclusif unressemblant à Shallot et semblant être l'antagoniste, enfinle second protagoniste du jeu (non jouable pour le moment) qui lui aussi a un chara-design que je trouve bon.L'autre point fort du jeu est son côté "collectible" avec les portails qui permet de débloquer des personnages via des chronos cristaux vous avez la possibilités d'avoir des illustrations énormes de nos bon vieux personnages DB. (petit florilèges ci-dessous) Ils ont un côtéque j'affectionne particulièrement.Pour ce qui est du gameplay bon ça reste du jeu mobile mais je trouve que c'est honnête pour ce que c'est.Le système en gros c'est du 1 contre 1 en temps réel qui se joue avec une équipe constituée de 3 combattants. Chaque joueur possède 4 cartes en bas de l'écran représentant chacune des techniques. Il suffit de cliquer dessus pour la déclencher. En tapant consécutivement sur les cartes accompagnées d'une dragon ball, vous avez la possibilité de déclencher des combos. Je vous donne une illustration du jeu en 2 vidéos ci-dessous.Il y a possibilité d'équiper vos personnages d'équipement qui boost leur capacité. Egalement certains personnages sont transformable boostant leur statistique pendant le combat.Je trouve donc que ce jeu mobile pas mal du tout et qu'il vaut le détour, mon seul bémol restant sur le pourcentage de change de drop tel ou tel personnage sur les portails d'invocation, mon chance dans les tirages n'étant pas vraiment au rendez vous.Point important à ce propos sur ce jeu, il est vraiment très économique vous pouvez aisément gagner des chronos cristaux sans avoir a faire un tour par la casse carte bancaire. Le jeux est actuellement à sa versionParmi vous ici sur Gamekyo qui possède ce jeu ? Qu'en pensez vous ? Pour les autres est-ce que ce jeu vous tente ?