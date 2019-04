Autre Sujet

Ceci n'est pas un poisson d'avril aude cette année le japon entrera officiellement dans sa nouvelle ère impérial nommé la, c'est ce que nous apprend ce matin à 11h40 (heure du japon) leEn effet l'empereurdu Japon (Akihito) abdiquera du Trône de Chrysanthème laissant à la charge de ce trône donc le nouvel empereur Reiwa du japon (Naruhito) qui prendra ses fonctions d'ici au mois de Mai.voulant direPour la première fois, le terme est issu d'un texte japonais et non chinois,, court poème japonais de l'anthologie, datée de 730.Le kanji wa (和) représente l'harmonie, tandis que rei (令) peut être traduit par porteur d'espérance, vénérable, ordre, bien, beau, agréable.Ce changement d'ère est important pour le Japon car une bonne partie de la société (média inclut) est influencé par le nom et le choix d'une ère impériale. L'influence de ce nom aura donc des répercutions sur les jeux vidéos notamment.