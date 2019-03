Science & Astronomie

une vision

Je partage avec vous aujourd'hui une petite vidéo d'environ trente minute vous permettant d'avoirsur ce que seraBien qu'en anglais je pense que la vidéo et les images parles d'eux même. C'est une vidéo remplis de poésie, de vide intersidéral et de tristesse insondable.Elle m'a donné des frissons ! Cependant je pense que le pourquoi de la vie c'est de trouver toujours sont chemin à travers le cosmos pour survivre, le maître de la vie et de sa raison d'être est avant tout ça