Compte tenu des ambitions que nourrit CD Projekt RED pour Cyberpunk 2077, il aurait été quasi miraculeux que le jeu débarque en 2019 malgré les derniers bruits de couloir. En effet, lors d'une récente conférence téléphonique avec les investisseurs, le studio a fait savoir que le jeu ne serait pas disponible avant 2021. Oui, vous avez bien lu : il va falloir attendre encore au moins deux ans avant de pouvoir y jouer tranquillement à la maison. Il y a donc de fortes chances que Cyberpunk 2077, jusqu'à présent pressenti sur PC, Xbox One et PS4, soit également commercialisé sur les machines de la prochaine génération. Si le jeu nous en a mis plein les yeux à l'E3 2018, gageons que son long développement ne lui portera pas préjudice sur le plan visuel.



Bon bah voilà la ce sont même les dévs qui le disent. Bref ça sent le jeu de prochaine génération ou alors cross gen. Mais il est bon de rappeler que CDProjekt à un autre projet qui serait selon les rumeurs un AAA RPG en open World et que selon certains bruits de couloir, pourrait être un spin off de la saga The Witcher avec un autre personnage. Les développeurs avaient déjà affirmés l'année dernière qu'il n'en avait pas finis avec la saga Witcher, et que celle ci faisait partie de leurs plan a l'avenir. Par contre non pas de Witcher 4 les aventures de Geralt de Riv se sont achevées avec l'extension Blood and Wine.

