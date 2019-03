Les chasseurs de trophées sont légion (que vous aimez ou pas...), et en ce moment ils sont tous en larmes sur leurs canapés ou a se plaindre sur différents forums du net.Vous allez me dire mais pourquoi?La raison est simple...le platine de Devil May Cry 5 est un des platines les plus difficiles de toute l'histoire du JV...enfin des platines.Si tout va bien au début, c'est vers la fin que ça se complique, en effet, un trophée or vous demandera d'avoir tous les rangs S dans tous les modes de jeux.Aie, trois fois aie même...a cause du mode Hell or Hell bien connus des fans qui fait son grand retour et contrairement aux épisodes précédents, le Devil Trigger illimité (transformation en démon) bloque l'obtention du rang S.Résultat le trophée devient extrême, très extrême...Pour les non-initiés le mode Hell or Hell consiste a finir le jeu sans se prendre de dégât, un coup et c'est le game over.Vous aurez trois pierres de résurrection au début mais si vous utilisez une, vous pourrez dire adieu au rang S et donc au platine.La moindre erreur vous sera donc fatale. Le jeu a reçu la note ultime de 10/10 en difficulté pour l'obtention du platine sur le site PowerPyx.Com.Franchement je n'ai pas vu un platine aussi hard depuis le platine maudit de Vanquish ou Ninja Gaiden 2. Je crois même que là c'est pire...En tout cas, si vous avez le platine de DMC 5 vous savez ce qu'il vous reste a faire, montrez-le a tout le monde même aux personnes qui s'en foutent ! Spammer le, car c'est mérité.