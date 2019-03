Pratiquement méconnu des joueurs occidentaux,poursuit son ascension vers la stratosphère, c’est ce que nous révèle un récent rapport effectué par la société Sensor Tower:Edité par, une filiale de, le jeu en free-to-play sur mobile aurait engrangé la somme astronomique des 3 milliards de dollars dans le monde, via les microtransactions dans le jeu, dont l’écrasante majorité se concentre essentiellement au Japon, comme le démontre ces chiffres:Voilà maintenant plus de 2 ans que Sony s’est implanté sur le marché mobile, un pari qui aura incontestablement à la vue de ces chiffres porté ses fruits. Qui aurait cru qu’un jeu mobile serait plus rentable que n’importe quel autre jeu de la branche PlayStation ?Espérons que cet argent soit au bénéfice de nouveaux investissements dans des jeux, à la direction de la PS5 notamment !

posted the 03/17/2019 at 09:40 AM by misterpixel