Sur mobile, Pokémon a rapporté 2,5 milliards de $ Sur mobile, Pokémon a rapporté 2,5 milliards de $

Le site SensorTower dresse son rapport de situation sur la franchise Pokémon sur mobile et on peut dire que les choses se passent plutôt bien : l'IP a généré jusque là 2,5 milliards de dollars sur les appareils iOS & Android, dont 98 % à l'attention exclusive de Pokémon Go, le poids lourd qui devait soit-disant ne durer qu'un été pendant que les autres font de la figuration.



- Pokémon Go : 2,45 milliards de dollars

- Pokémon Shuffle : 25 millions de dollars

- Le reste (Duel Pokémon, Quest, Magikarp et TCG) : environ 20 millions de dollars



A noter que :

- Le plus gros des dépenses vient des USA (35 % : 875 millions de dollars) suivi du Japon (29 % : 725 millions de dollars)

- 550 millions d'utilisateurs pour Pokémon Go (attention : y a du multi-comptes dans le lot).

- En février dernier, les revenus générés par la franchise étaient en hausse de 30 % par rapport à 2018.