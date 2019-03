De la VR avec la Nintendo Switch, ça me paraissait improbable au vu de l'écran de la Switch, et malgré tout, Nintendo l'a fait.Mais quel sera le rendu une fois le carton sur la tête ? C'est la question à laquelle je vais tenter de répondre succinctement.L'écran de la Switch est un écran LCD d'une définition de 1280 x 720 pixels. En VR, on arrive à un définition depixels par oeil.En comparaison :PSVR :pixels par oeilOculus Rift / HTC Vive :pixels par oeilWindows MR :pixels par oeilIl est difficile de transposé le rendu VR sur un écran classique, celà dit, avec une photo prise directement à travers des lentilles, et avec le même point de vue pour les deux casques, il est possible de comparer la finesse d'image. Ceci ne représente pas le rendu réel en VR, mais cela permet simplement de faire un comparatif.Et pour le comparatif, la tâche est plutôt facile.L'oculus Rift DK1 est sorti en mars 2013 (et oui ça date), celui-ci a un écran LCD d'une définition de 1280 x 800 soitpixels par œil (pour la Switch). On est sur un produit très proche en terme de définition d'écran.L'oculus Rift DK2 est sorti en Octobre 2013 (ça date toujours), celui-ci a un écran Oled d'une définition de 1080 x 1920 soitpixels par oeil. L'Oculus Rift DK2 a une définition identique au PSVR, cependant, le PSVR et sa Dalle RGB qualitative rivalise plutôt avec les HTC Vive et Oculus Rift au niveau de la qualité d'affichage.Une fois tout ceci posé, on peut trouver facilement des comparaisons entre l'Oculus Rift DK1 et l'Oculus Rift DK2. A vous de juger :(Cliquez sur les lien en dessous des images pour agrandire)Et une petite vidéo pour comparer en temps réel :Et une petite dernière 100% Oculus DK1 :Pour relativiser, le FOV (champ de vision) influe sur la netteté perçu. L'Oculus Rift DK1 a un champ de vision horizontal de 88 degrés, soit dans la moyenne haute des casques actuels (un champ de vision horizontal est toujours moins grand qu'un champ de vision en diagonal).Plus le champ de vision est élevé et plus les pixels seront "étirés". Un champ de vision moins grand inversera la tendance mais l'impression d'une vision "tunnel" sera amplifié.Voici un comparatif des champs de vision de différents casques (L'oculus Rift DK2 a un champ de vision horizontal de 84 degrés) :Je pense (et j'espère) que Nintendo va opter pour un champ de vision très contenu pour limiter la bouillie de pixels. La gêne occasionnée par l'impression de regarder dans un tunnel sera très présente (elle l'est déjà un peu dans nos casques actuels), mais ceci pourrait limiter la bouillie de pixels très présente sur de basses définitions en VR.Quoi qu'il en soit, la VR proposée par Nintendo n'est pas à comparer avec le PSVR et les autres.De mon point de vue, le VR Kit ne proposera pas de la VR, mais simplement un petit aperçu de la vision binoculaire qu'offre la VR avec une simple reconnaissance de rotation de la tête. Et ceci, sans le reste de la technologie qui fait que la VR peut être appelée VR. A savoir :- Le positional Tracking : possibilité de bouger la tête et le corps dans l'espace (à dissocier de la reconnaissance de rotations de la tête sur un plan fixe).- La reconnaissance des mains dans l'espace via des manettes (ce que ne peuvent pas faire les joy con)- Des jeux qui utilisent ces deux éléments indispensables pour ressentir la sensation de présence.