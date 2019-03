Assurément l’un des softs les plus marquants de ce début d’année 2019 et un sérieux candidat au titre de jeu de l’année selon nous, Resident Evil 2 Remake a écopé d’une note parfaite chez nous, et a forcément donné envie à nombre de gamers de voir débarquer un… Resident Evil 3 Remake!



Honnêtement, on est déjà certain que Capcom planche déjà sur le sujet, mais un petit malin a eu l’idée d’utiliser la magie des mods PC pour nous donner un avant-goût de ce que pourrait être ce Resident Evil 3 s’il utilisait le même moteur que son grand frère.



Ainsi, il a rhabillé Claire Redfield avec la mini-jupe et le haut sexy de Jill Valentine, et transformé l’apparence de Mister X pour lui donner les traits et la voix du cultissime Némésis! On vous laisse découvrir l’affrontement entre ces deux mythes du jeu vidéo juste en dessous, en espérant que ça donne envie aux devs de Capcom de plancher comme des fous sur Resident Evil 3 Remake!