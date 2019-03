Kingdom Hearts 3









Hello la sphère,Un article réception dont vous raffolé tousaprès tout, il était nécessaire pour moi de partager mon incommensurable joieEt le voici enfin :Cela faisait près d'1 mois et demi que je voulais me le prendre, gros fan de la série que je suis. Cependant pour des questions de finance et surtout parce que je me faisais un marathon pour refaire tout les épisodes de la saga (KH1, KH2 et Chain of Memories en 2018 - KH Birth by sleep & Fragmentory Passage début 2019), il m'était impossible de le faire trôner chez moi.Il me reste Dream Drop Distance à boucler, que je comptais rusher mais je n'aime pas spécialement rusher mes jeux de manière générale, d'autant que je me rends compte que le jeu est vraiment bon (meilleur que je l'imaginais).Donc je vais le savourer avant d'insérer la dernière pièce du puzzle de la saga (enfin pour moi, osef d'un éventuel KH IV).Je donnerai prochainement un avis du jeu lorsque je l'aurais poncé jusqu'à la platine