Voilà la suite de mon épopée concernant Astro Bot sur PSVR.

Aujourd'hui, on s'attaque au monde 3 et au boss du monde 2 (l'explication dans la vidéo).



Je donne mon avis/mes remarques sur différents points au fur et à mesure des situations in game. Mon avis résumé se trouvera sans doute dans ma dernière vidéo de cette épopée.



Place à la vidéo :-)











