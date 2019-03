A l'heure ou la censure est roi actuellement dans notre beau pays,je viens de faire la fâcheuse expérience de me faire également censurer sur la chaîne jvtv sur twitch.



Tout commence par mon étonnement de Voir Julien Chieze invité sur le plateau de jvtv pour un spécial métalgear solid.



N'ayant pas ma langue dans ma poche,je demande sur le tchat avec ironie, comment se fait t 'il que Julien Chièze est invité sur le plateau alors que quelques jours auparavant et sur ce même plateau, je voyais certains présentateur se moquer de lui, en moins de temps qu il faut pour le dire je me fait bannir de 600 secondes du tchat.



Une fois attendu patiemment la fin des 600 secondes, je m empresse de les félicités d avoir censuré mon propos 600 secondes avant tout en leurs expliquant que décidément ils tombent de plus en plus bas et encore en moins de temps qu 'ils faut pour le dire je me fait totalement bannir sans aucune raison valable.



Alors c'est la ou on en est en 2019 ? suivre une certaine pensée unique aux risques de se faire censurer sans aucun moyen de se défendre car la vérité ne plait pas a ces cœurs fragiles qui n acceptent pas de prendre leurs responsabilités quand leur publiques leurs fait une remarque.



L'avenir de notre société s 'annoncent bien sombre amis gamers et gameuses.