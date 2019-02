En juin, Microsoft se rendra à Los Angeles pour l'E3. Et même si Sony n'y sera pas, Microsoft n'hésitera pas à faire des annonces importantes.



Microsoft ne livrera pas ses consoles de prochaine génération avant l'automne 2020, mais l'entreprise se prépare à parler davantage de ses consoles à l'E3 2019, selon des gens qui connaissent ses plans. Ne vous attendez pas à entendre de prix tout de suite, mais la compagnie veut qu'on sache qu'elle avance à plein régime avec les prochains appareils Lockhart et Anaconda.



L'an dernier, l'entreprise a parlé de Halo Infinite et ce titre sera un jeu de lancement pour la Xbox Next. Avec un tout nouveau moteur , l'équipe derrière le jeu essaie d'adapter l'histoire aux décisions prises par l'utilisateur et le jeu peut avoir plus d'éléments RPG (jeu de rôle) que les versions précédentes de la série.



De quoi d'autre l'entreprise parlera-t-elle ? GamePass recevra quelques mises à jour cette année et, bien sûr, s'attend à ce que l'entreprise mette également en vedette les nouveaux titres à venir sur la plateforme.



Les plans autour de l'événement sont toujours en cours d'élaboration, mais l'entreprise commence à verrouiller les annonces pour le discours d'ouverture. Étant donné que l'événement n'est qu'à quatre mois , l'entreprise pourrait changer ses plans et modifier son discours, mais pour l'instant, attendez-vous à en savoir plus sur les plans de la famille Scarlett à E3 2019.